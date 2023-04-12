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      2019/20 赛季切尔西主场

      幼童足球球迷套装

      ¥499

      未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季切尔西主场球迷套装包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，结合从运动精英身上汲取灵感的外观设计，塑就非凡舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 灯草蓝/白色
      • 款式： AO3050-495

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
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