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      2020 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) Icon Edition

      Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣

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      2020 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣采用球队醒目配色，再现球队的丰富历史传统和经典形象。其设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。优质双面针织面料再现经典球衣结构，结合休闲版型，塑就舒适穿着体验

      • 显示颜色： 阿马里洛黄/全域紫
      • 款式： CW3669-734

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