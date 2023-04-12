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      2020 赛季菲尼克斯太阳队 Statement Edition

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      2020 赛季菲尼克斯太阳队 Statement Edition Jordan NBA Swingman Jersey 男子球衣采用大胆撞色和 Jumpman 设计，颇具辨识度。该球衣象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。这款球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用优质双面针织面料结合轻松休闲版型，为球迷打造出众外观。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 土橙色
      • 款式： CV9491-848

      尺寸与尺码

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