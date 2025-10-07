 
2020 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣 - 灯草蓝

2020 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) Icon Edition

Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣

¥1,299

Icon Edition 球衣采用球队醒目的主色设计，彰显球队的丰富历史传统和经典形象。2020 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈干爽。版型经过微调，让球员在篮球场上畅动无拘。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 灯草蓝
  • 款式： CW3444-498

2020 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) Icon Edition

¥1,299

展现本色

Icon Edition 球衣采用球队醒目的主色设计，彰显球队的丰富历史传统和经典形象。2020 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈干爽。版型经过微调，让球员在篮球场上畅动无拘。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

透气舒适，导湿速干

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。背面开孔网眼布拼接透气性出众，帮助身体保持清爽。

为运动而生

开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。

其他细节

镶边领口和前身袖窿，打造利落风格和耐穿表现

其他细节

包边领口和袖窿，打造利落风格和耐穿表现

产品细节

  • 官方斜纹球队和球员细节，融入锯齿形缝线
  • 缝制 Nike NBA 运动员标签
  • 热加工工艺 NBA 标志
  • 缝制 Swoosh 设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草蓝
  • 款式： CW3444-498

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。