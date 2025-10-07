Icon Edition 球衣采用球队醒目的主色设计，彰显球队的丰富历史传统和经典形象。2020 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈干爽。版型经过微调，让球员在篮球场上畅动无拘。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。

