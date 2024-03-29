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      2024 赛季巴西队客场球迷版

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      2024 赛季巴西队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣采用匠心设计，旨在致敬海滩和丛林浑然天成的自然之美。精巧印花图案，向巴西绵延绚丽的海岸线致敬。后领内侧融入匠心细节，彰显球队荣耀。

      • 显示颜色： 飞翔蓝/浅复古蓝/活力黄
      • 款式： FJ4283-458

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