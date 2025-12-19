 
2024/25 赛季上海申花 AWF Nike 男子摇粒绒夹克 - 黑/校园宝蓝

穿上 2024/25 赛季上海申花 AWF Nike 男子摇粒绒夹克，无惧多变天气，力挺挚爱球队。柔软摇粒绒面料结合梭织覆面，助你畅享温暖舒适感受，尽情为球队呐喊助威。


  • 显示颜色： 黑/校园宝蓝
  • 款式： IB3530-010

穿上 2024/25 赛季上海申花 AWF Nike 男子摇粒绒夹克，无惧多变天气，力挺挚爱球队。柔软摇粒绒面料结合梭织覆面，助你畅享温暖舒适感受，尽情为球队呐喊助威。

其他细节

  • 轻盈柔软的摇粒绒面料，可在冷天营造温暖舒适的穿着体验，堪称叠搭佳选
  • 不易撕裂覆面，提升耐用性

产品细节

  • 侧边口袋和胸前口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。