2024/25 赛季上海申花 AWF
Nike 男子摇粒绒夹克
34% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 2024/25 赛季上海申花 AWF Nike 男子摇粒绒夹克，无惧多变天气，力挺挚爱球队。柔软摇粒绒面料结合梭织覆面，助你畅享温暖舒适感受，尽情为球队呐喊助威。
- 显示颜色： 黑/校园宝蓝
- 款式： IB3530-010
其他细节
- 轻盈柔软的摇粒绒面料，可在冷天营造温暖舒适的穿着体验，堪称叠搭佳选
- 不易撕裂覆面，提升耐用性
产品细节
- 侧边口袋和胸前口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
