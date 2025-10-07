2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
41% 折让
2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣彰显俄克拉荷马城的复兴和持续发展势头，展望这座城市和球队的未来。该球衣致敬当地的实干家和创造者，正是他们创造并推动了艺术、时尚和技术的发展，同时振兴了城市文化。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FQ4353-010
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 侧拼接饰有专属图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
