2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition

¥469 ¥699 32% 折让

2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣彰显俄克拉荷马城的复兴和持续发展势头，展望这座城市和球队的未来。该球衣致敬当地的实干家和创造者，正是他们创造并推动了艺术、时尚和技术的发展，同时振兴了城市文化。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。