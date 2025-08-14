 
2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 黑

2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣彰显俄克拉荷马城的复兴和持续发展势头，展望这座城市和球队的未来。该球衣致敬当地的实干家和创造者，正是他们创造并推动了艺术、时尚和技术的发展，同时振兴了城市文化。


City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 侧拼接饰有专属图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

