2024/25 赛季印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition

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2024/25 赛季印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在提醒我们印第安纳州的活力四射、色彩斑斓和真实特性。球衣配色由去年的黑色变换为今年的白色，旨在颂赞印第安纳步行者队在过去一年中取得的突破性进展，表达对未来的乐观期待。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。