2024/25 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition

¥489 ¥699 30% 折让

1968 年，在圣安东尼奥这座城市的中心，世界各地的人们齐聚一堂，参加圣安东尼奥博览会。这项活动礼赞全球性的联结，也为后来圣安东尼奥成为马刺队主场奠定了基础。2024/25 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，不仅展望马刺队的未来，也向球队的起源致敬。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。