 

2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版

Jordan Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣

¥539¥59910% 折让
售罄：此配色当前无货

JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼足球俱乐部再度联手，致敬开启一个时代的经典鞋款。 这款特别版 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣震撼来袭，旨在庆祝 Air Jordan 1 问世 40 周年。


  • 显示颜色： 空间蓝/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ0865-493

2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版

¥539¥59910% 折让

JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼足球俱乐部再度联手，致敬开启一个时代的经典鞋款。 这款特别版 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣震撼来袭，旨在庆祝 Air Jordan 1 问世 40 周年。

其他细节

  • Jordan 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范
  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 衣袖饰有 Jordan Wings 标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 空间蓝/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ0865-493

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