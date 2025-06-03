300 多年的悠久历史和神秘魅力积淀深厚非凡的文化遗产，造就新奥尔良的独特风格。2024/25 赛季新奥尔良鹈鹕队锡安·威廉姆森 (Zion Williamson) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣融入城市色彩，彰显正宗新奥尔良风范。

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

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