2024/25 赛季明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自“万湖之州”的冬日美景。该款球衣以抽象的手法呈现冰封湖面的美丽画卷，尽显明尼苏达州冬日壮丽风采。

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。