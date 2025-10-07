2024/25 赛季洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2024/25 赛季洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣彰显这座城市对篮球的热爱，这是一种深入社群文化和快船队的深厚感情。该球衣由著名艺术家兼快船队球迷乔纳斯·伍德 (Jonas Wood) 精心打造，设计灵感源自 80 年代快船队球衣，又巧妙融入洛杉矶篮球文化的现代独特元素。
- 显示颜色： 海岸蓝
- 款式： FQ4345-464
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 配色设计旨在致敬快船队的航海传统
- 下摆饰有乔纳斯·伍德签名篮球画作
- 伍德手绘风格字标
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
