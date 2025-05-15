 

2024/25 赛季洛杉矶快船队 (James Harden) Statement Edition

Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

¥699
2024/25 赛季洛杉矶快船队 (James Harden) Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 大学红
2024/25 赛季洛杉矶快船队 (Kawhi Leonard) Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 大学红
售罄：此配色当前无货

穿上 2024/25 赛季洛杉矶快船队 (James Harden) Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，彰显挚爱球员风采。 版型经过微调，透气出众且可导湿速干，让你在球场上畅动自如。 复刻设计，呈现球员同款细节。


  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： FQ4720-659

2024/25 赛季洛杉矶快船队 (James Harden) Statement Edition

¥699

穿上 2024/25 赛季洛杉矶快船队 (James Harden) Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，彰显挚爱球员风采。 版型经过微调，透气出众且可导湿速干，让你在球场上畅动自如。 复刻设计，呈现球员同款细节。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料弹性适中，令你在球场内外畅动自如

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： FQ4720-659

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。