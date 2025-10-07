2024/25 赛季洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
19% 折让
湖人队不仅仅是一支篮球队， 只要一上场，就会拉开一幕幕壮观的名场面。 其高水准的比赛表现，无一不扣人心弦、让人叹为观止。2024/25 赛季洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从 1960 年起步，一路走来成为家喻户晓的球队，带来其专属的“湖人秀场”。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： FQ4469-504
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
职业球员风范
官方设计，为你打造球队同款造型。
产品细节
- 下摆印有球队口号“LEAVE A LEGACY”
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
