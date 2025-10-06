2024/25 赛季荷兰队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
论起驾驭橙色，很少有人能比得过荷兰人。这种动感鲜明配色起初是皇室的象征，现已成为球技精湛的标志。2024/25 赛季荷兰队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续这一传统，从以往队服中汲取设计灵感，彰显球队的辉煌历史。
- 显示颜色： 安全橙/空间蓝/粉蓝/空间蓝
- 款式： FJ4276-819
2024/25 赛季荷兰队主场球迷版
30% 折让
论起驾驭橙色，很少有人能比得过荷兰人。这种动感鲜明配色起初是皇室的象征，现已成为球技精湛的标志。2024/25 赛季荷兰队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续这一传统，从以往队服中汲取设计灵感，彰显球队的辉煌历史。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 后领内侧饰有皇冠图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 安全橙/空间蓝/粉蓝/空间蓝
- 款式： FJ4276-819
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。