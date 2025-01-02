你期待已久的复古时光悄然来袭。 2024/25 赛季菲尼克斯太阳队 (Kevin Durant) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 杜兰特男子速干球衣的设计灵感源自彻底革新全明星赛的经典队服， 即 1995 年的 NBA 全明星赛队服。 没错，就是它。 这款球衣饰有 70 年代和 80 年代复古风格字样，向经典全明星赛以及 Nike 品牌在篮球历史上的辉煌时刻致敬。

显示颜色： 全域紫

款式： FQ4479-505