 

2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics

Nike NBA Swingman Jersey 婴童球衣

¥339¥39915% 折让

Nike Hardwood Classics 系列旨在致敬金州勇士队过往球衣。2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics Nike NBA Jersey 婴童球衣采用网眼布面料，帮助小小运动员保持清爽透气。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IF8155-100

2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics

¥339¥39915% 折让

Nike Hardwood Classics 系列旨在致敬金州勇士队过往球衣。2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Hardwood Classics Nike NBA Jersey 婴童球衣采用网眼布面料，帮助小小运动员保持清爽透气。

产品细节

  • 下摆饰有梭织运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IF8155-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。