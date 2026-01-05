2025 赛季北京国安主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
35% 折让
2025 赛季北京国安主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
- 显示颜色： 松绿/峡谷绿/白色
- 款式： HM5715-302
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 复刻设计，呈现球队同款细节
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
