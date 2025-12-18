 
2025 赛季北京国安 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣 - 嫩橙青/深水鸭青/白色

在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季北京国安 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣，继续精进，让球技跃升新层级。经典版型结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。


在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季北京国安 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣，继续精进，让球技跃升新层级。经典版型结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈针织面料，顺滑亲肤
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
