2025 赛季北京国安 Academy Pro
Nike Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季北京国安 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣，继续精进，让球技跃升新层级。经典版型结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。
- 显示颜色： 嫩橙青/深水鸭青/白色
- 款式： HM5717-399
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 轻盈针织面料，顺滑亲肤
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 嫩橙青/深水鸭青/白色
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
