在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季北京国安 Academy Pro Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克，继续精进，让球技跃升新层级。 该夹克采用加绒针织面料，塑就温暖舒适的穿着感；全长拉链开襟设计结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。