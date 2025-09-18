 
2025 赛季尼日利亚队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣 - 深水鸭青/狂欢节配色/冲击绿

2025 赛季尼日利亚队主场球迷版

Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

23% 折让

2025 赛季尼日利亚队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自拉各斯的夜晚，旨在致敬尼日利亚南部的创造力和表现力。 球衣细节处理象征音乐、文化以及突破传统的精神，正是这些元素将尼日利亚多元化的年轻人联结在一起。


  • 显示颜色： 深水鸭青/狂欢节配色/冲击绿
  • 款式： FZ9026-483

专业风范

Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 复刻设计
  • 夜光徽章和耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深水鸭青/狂欢节配色/冲击绿
  • 款式： FZ9026-483

