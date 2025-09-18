2025 赛季尼日利亚队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自拉各斯的夜晚，旨在致敬尼日利亚南部的创造力和表现力。 球衣细节处理象征音乐、文化以及突破传统的精神，正是这些元素将尼日利亚多元化的年轻人联结在一起。

2025 赛季尼日利亚队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自拉各斯的夜晚，旨在致敬尼日利亚南部的创造力和表现力。 球衣细节处理象征音乐、文化以及突破传统的精神，正是这些元素将尼日利亚多元化的年轻人联结在一起。

