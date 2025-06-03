2025 赛季尼日利亚队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自拉各斯和索科托的市场。 富有活力的精美拼贴图案，呼应尼日利亚国旗的条纹元素，旨在向这些令人兴奋的多元聚集地的蓬勃活力和文化交流致敬。

2025 赛季尼日利亚队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自拉各斯和索科托的市场。 富有活力的精美拼贴图案，呼应尼日利亚国旗的条纹元素，旨在向这些令人兴奋的多元聚集地的蓬勃活力和文化交流致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。