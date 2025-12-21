 
2025 赛季山东泰山 Academy Pro Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克 - 灯草蓝/安全橙/白色

2025 赛季山东泰山 Academy Pro

Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克

20% 折让
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季山东泰山 Academy Pro Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克，继续精进，让球技跃升新层级。 该夹克采用加绒针织面料，塑就温暖舒适的穿着感；全长拉链开襟设计结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。


  • 显示颜色： 灯草蓝/安全橙/白色
  • 款式： IB3556-463

2025 赛季山东泰山 Academy Pro

20% 折让

在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季山东泰山 Academy Pro Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克，继续精进，让球技跃升新层级。 该夹克采用加绒针织面料，塑就温暖舒适的穿着感；全长拉链开襟设计结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 罗纹袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身

产品细节

  • 正面口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草蓝/安全橙/白色
  • 款式： IB3556-463

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。