2025 赛季山东泰山 Academy Pro
Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克
20% 折让
在攻克基础训练后，穿上 2025 赛季山东泰山 Academy Pro Nike Dri-FIT Anthem 男子速干加绒足球夹克，继续精进，让球技跃升新层级。 该夹克采用加绒针织面料，塑就温暖舒适的穿着感；全长拉链开襟设计结合导湿速干技术，在训练升温之际帮助身体保持干爽。
- 显示颜色： 灯草蓝/安全橙/白色
- 款式： IB3556-463
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 罗纹袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身
产品细节
- 正面口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草蓝/安全橙/白色
- 款式： IB3556-463
