2025 赛季法国队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
22% 折让
2025 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣采用前卫摩登设计，巧搭经典“娃娃领”领口和花呢风格的错视画印花，为经典法式造型注入时尚元素。上身新款球衣，为法国队助威！
- 显示颜色： 空间蓝/浅茜草根褐
- 款式： FZ9199-492
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 衣领内侧印有“NOS DIFFERENCES NOUS UNISSENT”字样，意为“因为不同，所以联合”
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
