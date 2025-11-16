 
2025 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣 - 空间蓝/浅茜草根褐

2025 赛季法国队主场球迷版

Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣

40% 折让

2025 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣采用前卫摩登设计，巧搭经典“娃娃领”领口和花呢风格的错视画印花，为经典法式造型注入时尚元素。上身新款球衣，为法国队助威！


  • 显示颜色： 空间蓝/浅茜草根褐
  • 款式： FZ9199-492

2025 赛季法国队主场球迷版

40% 折让

2025 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣采用前卫摩登设计，巧搭经典“娃娃领”领口和花呢风格的错视画印花，为经典法式造型注入时尚元素。上身新款球衣，为法国队助威！

专业风范

Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 复刻设计
  • 衣领内侧印有“NOS DIFFERENCES NOUS UNISSENT”字样，意为“因为不同，所以联合”
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 空间蓝/浅茜草根褐
  • 款式： FZ9199-492

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。