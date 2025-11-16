2025 赛季英格兰队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
40% 折让
要成为英格兰足球队员，不止要做驰骋赛场的运动员，也意味着要尊重过往，挑战当下，开创美好未来。2025 赛季英格兰队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣从经典运动服和过往的足球装备汲取设计灵感，采用经典英格兰配色，以充满现代活力的方式，展现英格兰足球未来风范。
- 显示颜色： 皇家蓝/白色/白色
- 款式： FZ9197-405
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 衣领内侧饰有玫瑰细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
