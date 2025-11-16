2025 赛季荷兰队客场球迷版
Nike Dri-FIT 女子速干足球球衣
40% 折让
2025 赛季荷兰队客场球迷版 Nike Dri-FIT 女子速干足球球衣以荷兰式设计的基本元素为蓝本打造，塑就简约风范和趣味体验。精致蓝色结合黑色元素装饰，与领口荷兰国旗配色细节相得益彰。
- 显示颜色： 张扬蓝/黑
- 款式： FZ9133-489
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 别致女子球队雌狮标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
