2025/26 赛季切尔西客场球员版

¥939 ¥1,099 14% 折让

20 世纪 70 年代，切尔西足球俱乐部推出了一款球衣，致敬伟大的匈牙利国家队。该球队号称“神奇的马扎尔人”，具有非凡的影响力。 2025/26 赛季切尔西客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣延续这份对伟大的致敬，采用匈牙利国旗的颜色细节，打造精致的球衣设计。

职业球员风范 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。 采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。 干爽体验 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。