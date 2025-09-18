2025/26 赛季国际米兰客场球员版
2025/26 赛季国际米兰客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣，旨在致敬俱乐部创立时的包容性和多元化原则。紧密排布图案从织物汲取灵感，以视觉形式呈现工艺、社群和集体力量。
2025/26 赛季国际米兰客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣，旨在致敬俱乐部创立时的包容性和多元化原则。紧密排布图案从织物汲取灵感，以视觉形式呈现工艺、社群和集体力量。
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。
透气非凡
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
产品细节
- 官方设计
- 硅胶徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影浅绿/白色/空间蓝
- 款式： HJ4555-497
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
