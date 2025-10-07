2025/26 赛季孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) Select Series
Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Select Series 系列旨在向联盟传奇人物和后起之秀致敬，为真正的篮球艺术家喝彩。2025/26 赛季孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) Select Series Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣演绎 90 年代风格，助你彰显对贾·莫兰特和孟菲斯灰熊队的热爱之情。
- 显示颜色： 大学深蓝/白色
- 款式： HM9553-419
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料弹性适中，令你在球场内外畅动自如
产品细节
- 复刻设计
- 梭织运动员标签和贴片
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
