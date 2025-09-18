2025/26 赛季巴萨主场球员版

¥989 ¥1,099 10% 折让

2025/26 赛季巴萨主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣焕新演绎足球界颇具辨识度的经典造型。 经典巴萨球衣融入动感图案与活力十足的明亮装饰，旨在向球迷对俱乐部的赤诚之心与团结之力致敬。

职业球员风范 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。 采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。 干爽舒适 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。