问世 21 年后，Nike Total 90 现重返世界舞台。2025/26 赛季巴萨第三球衣球迷版 Nike Dri-FIT Total 90 男子速干足球球衣以 21 世纪初的动感时尚为灵感，沿用巴萨 2009/10 传奇赛季的标志性配色，搭配弧形设计线条，将经典系列带入属于新时代球星的全新纪元。

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

