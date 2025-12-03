2025/26 赛季巴萨第三球衣球迷版
Nike Dri-FIT Total 90 男子速干足球球衣
30% 折让
问世 21 年后，Nike Total 90 现重返世界舞台。2025/26 赛季巴萨第三球衣球迷版 Nike Dri-FIT Total 90 男子速干足球球衣以 21 世纪初的动感时尚为灵感，沿用巴萨 2009/10 传奇赛季的标志性配色，搭配弧形设计线条，将经典系列带入属于新时代球星的全新纪元。
- 显示颜色： 亮橙/深藏青/深藏青
- 款式： HM3201-855
2025/26 赛季巴萨第三球衣球迷版
30% 折让
问世 21 年后，Nike Total 90 现重返世界舞台。2025/26 赛季巴萨第三球衣球迷版 Nike Dri-FIT Total 90 男子速干足球球衣以 21 世纪初的动感时尚为灵感，沿用巴萨 2009/10 传奇赛季的标志性配色，搭配弧形设计线条，将经典系列带入属于新时代球星的全新纪元。
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 梭织徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 亮橙/深藏青/深藏青
- 款式： HM3201-855
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。