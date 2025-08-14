2025/26 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版
Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣
14% 折让
2025/26 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣的设计灵感源自巴黎三大著名地标。中间的醒目图案是这款经典蓝色球衣的点睛之笔，其设计灵感源自标志性建筑的骨架。
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
- 款式： HJ4547-411
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。
透气非凡
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
产品细节
- 官方设计
- 硅胶徽章
- 后领内侧饰有匠心细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
