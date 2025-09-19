2025/26 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣的设计灵感源自巴黎三大著名地标。中间的醒目图案是这款经典蓝色球衣的点睛之笔，其设计灵感源自标志性建筑的骨架。

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

