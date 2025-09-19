2025/26 赛季托特纳姆热刺主场球员版
Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣
22% 折让
2025/26 赛季托特纳姆热刺主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用匠心设计，一展体育未来风采。经典的托特纳姆热刺足球俱乐部白色基调搭配肩部拼色设计，既彰显热刺传统风范，又令人耳目一新。欢迎探索伦敦新风貌。
- 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/二元蓝
- 款式： HJ4550-101
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。
透气非凡
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
产品细节
- 官方设计
- 硅胶徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
