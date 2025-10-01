2025/26 赛季托特纳姆热刺客场球员版

¥1,099

2025/26 赛季托特纳姆热刺客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣，带你仿佛穿越至 2082 年的比赛日。此款球衣的设计灵感源自伦敦，采用同色调黑色和前卫镶边设计，缔造低调新意外观，让对手措手不及。

职业球员风范 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。 干爽体验 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。