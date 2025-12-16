欲知前行方向，必先了解过往。每一支球队的辉煌历史，皆为通往光明、美好未来的基石。穿上 2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，彰显你对明尼苏达森林狼队的深厚情怀。其设计复刻赛场球衣版本，采用透气网眼布结合导湿速干技术，助你与挚爱的森林狼队球员一样，保持干爽，从容应战。

显示颜色： 黑

款式： HM4777-011