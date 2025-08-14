2025/26 赛季英格兰队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 女子速干足球长袖球衣
15% 折让
穿上 2025/26 赛季英格兰队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 女子速干足球长袖球衣，彰显挚爱守门员风范。Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
- 显示颜色： 幸运绿/冲击绿/黑
- 款式： HM9798-310
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 复刻设计，呈现球队同款细节
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
