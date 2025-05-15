2025 All-Star Weekend (Team 4)
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣
¥589¥69915% 折让
今年的 2025 All-Star Weekend 队服作为连接湾区两岸的桥梁，旨在向东道主球队致敬。 2025 All-Star Weekend (Team 4) Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣从奥克兰汲取设计灵感，致意这座城市标志性的剧场区。 就等你了， 湾区见！
- 显示颜色： 浅电流蓝
- 款式： IB4320-484
2025 All-Star Weekend (Team 4)
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干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
专业风范
该球衣采用导湿速干技术和透气双面针织网眼布，帮助保持干爽，为你带来职业球员在赛场上的同款造型，向精英球员致敬。
产品细节
- 球迷版球衣
- 灵感源自奥克兰
- 字标和左侧条纹设计借鉴自奥克兰剧场区
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅电流蓝
- 款式： IB4320-484
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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