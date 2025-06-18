 

2025 All-Star Weekend (Team 1)

Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣

¥699

今年 2025 年的全明星周末队服作为连接湾区两岸的桥梁，旨在向东道主球队致敬。2025 All-Star Weekend (Team 1) Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣从旧金山汲取设计灵感，致意这座城市标志性的有轨电缆车。就等你了，湾区见！


  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： FZ6801-657

2025 All-Star Weekend (Team 1)

¥699

今年 2025 年的全明星周末队服作为连接湾区两岸的桥梁，旨在向东道主球队致敬。2025 All-Star Weekend (Team 1) Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣从旧金山汲取设计灵感，致意这座城市标志性的有轨电缆车。就等你了，湾区见！

干爽体验

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

专业风范

该球衣采用 Dri-FIT 技术和透气双面针织网眼布，帮助保持干爽，为你带来职业球员在赛场上的同款造型，向精英球员致敬。

产品细节

  • 球迷版球衣
  • 灵感源自旧金山
  • 侧边饰有象征着“缆车轨道”的条纹
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： FZ6801-657

免费配送和退换货

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