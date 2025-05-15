2025 All-Star Weekend (Team 1)
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣
¥579¥69917% 折让
今年 2025 年的全明星周末队服作为连接湾区两岸的桥梁，旨在向东道主球队致敬。2025 All-Star Weekend (Team 1) Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 全明星男子速干球衣从旧金山汲取设计灵感，致意这座城市标志性的有轨电缆车。就等你了，湾区见！
- 显示颜色： 大学红
- 款式： FZ6801-657
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干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
专业风范
该球衣采用 Dri-FIT 技术和透气双面针织网眼布，帮助保持干爽，为你带来职业球员在赛场上的同款造型，向精英球员致敬。
产品细节
- 球迷版球衣
- 灵感源自旧金山
- 侧边饰有象征着“缆车轨道”的条纹
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红
- 款式： FZ6801-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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