 

2025 All-Star Weekend Showtime

Jordan NBA 全明星男子速干长裤

¥719¥89920% 折让

穿上 2025 All-Star Weekend Showtime Jordan NBA 全明星男子速干长裤，打造纯正赛前造型，如挚爱全明星球员般彰显风采。柔韧面料可导湿速干，助你保持干爽舒适。就等你了，湾区见！


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HF5822-100

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产品细节

  • 弹性腰部和裤脚
  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HF5822-100

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