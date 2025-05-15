2025 All-Star Weekend Showtime
Jordan NBA 全明星男子速干长裤
¥899
穿上 2025 All-Star Weekend Showtime Jordan NBA 全明星男子速干长裤，打造纯正赛前造型，如挚爱全明星球员般彰显风采。柔韧面料可导湿速干，助你保持干爽舒适。就等你了，湾区见！
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF5822-100
2025 All-Star Weekend Showtime
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产品细节
- 弹性腰部和裤脚
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF5822-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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