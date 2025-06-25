 
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 男子速干翻领T恤 - 帆白/浅骨色

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 男子速干翻领T恤

¥599
帆白/浅骨色
黑/暗烟灰
浅军绿/钢绿

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 男子速干翻领T恤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。 优质双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。


  • 显示颜色： 帆白/浅骨色
  • 款式： IF2909-133

Nike 24.7 ImpossiblySoft

¥599

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 男子速干翻领T恤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。 优质双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 改良衣袖设计，助你畅动自如

产品细节

  • 后领处采用经典挂环设计
  • 左侧衣袖饰有“24.7”品牌标志
  • 拉链前襟
  • 51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/浅骨色
  • 款式： IF2909-133

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