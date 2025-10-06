Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 男子速干翻领T恤
48% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 男子速干翻领T恤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。 优质双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。
- 显示颜色： 帆白/浅骨色
- 款式： IF2909-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 改良衣袖设计，助你畅动自如
产品细节
- 后领处采用经典挂环设计
- 左侧衣袖饰有“24.7”品牌标志
- 拉链前襟
- 51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
