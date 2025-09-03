Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 女子 Oversize 风速干半长拉链开襟上衣
¥749
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子 Oversize 风速干半长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，舒适非凡，助力畅动无拘。双面针织面料，塑就出众结构感；搭载导湿速干技术，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 天青石蓝/心灵蓝
- 款式： HQ8189-441
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 正面袋鼠式口袋，便于存放随身物品
产品细节
- 半长拉链开襟配有模压拉链头
- 后领处设有经典挂环
- 左侧衣袖饰有哑光硅胶品牌标志
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
