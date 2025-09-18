 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子速干高腰褶裥裙裤 - 闪电灰/暗灰色

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 女子速干高腰褶裥裙裤

26% 折让
闪电灰/暗灰色
浅土褐/浅铁矿石灰
热情红/神秘红

PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子速干高腰褶裥裙裤采用休闲版型，有效提升包覆效果和舒适度，助你自如畅动。


  • 显示颜色： 闪电灰/暗灰色
  • 款式： IB2347-036

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部设计，稳固贴合

产品细节

  • 左髋搭配经典挂环设计
  • 侧缝口袋
  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
