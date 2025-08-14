Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 女子速干高腰褶裥裙裤
20% 折让
PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子速干高腰褶裥裙裤采用休闲版型，有效提升包覆效果和舒适度，助你自如畅动。
- 显示颜色： 热情红/神秘红
- 款式： IB2347-633
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部设计，稳固贴合
产品细节
- 左髋搭配经典挂环设计
- 侧缝口袋
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
